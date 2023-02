Mike Pences hjem skal ransakes for graderte dokumenter

Hålogaland lagmannsrett opprettholder frikjennelsen av russisk-britiske Andrej Jakunin, som var tiltalt for å ha fløyet drone på Svalbard.

– Jeg er svært glad for at rettssikkerheten og fornuften seiret også i lagmannsretten. Fra første dag har jeg hevdet at det ikke er straffbart for en britisk mann å fly en hobbydrone på Svalbard. Jeg håper at lagmannsrettens forkastelse av påtalemyndighetens anke vil sette et endelig punktum for denne historien, sier Jakunin i en pressemelding fra Elden Advokatfirma.

Jakunin satt nesten to måneder i varetekt etter at han ble pågrepet for å ha fløyet drone på Svalbard i fjor sommer. Sanksjonsreglene forbyr russere å fly i Norge. Påtalemyndigheten mente Jakunin derfor måtte straffes.

– Forhåpentlig tar påtalemyndigheten nå til fornuften og aksepterer dommen, sier forsvarer Bernt Heiberg i Elden Advokatfirma.