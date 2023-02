Åpner tilsyn ved Sykehuset Østfold etter at to jenter døde i Spydeberg

En mann i 30-årene er tiltalt for uaktsomt drap og for brudd på meldeplikten ved dødsfall i forbindelse med at en ung mann ble funnet død i Ulstein i 2021.

– Saken er nå ferdig etterforsket, og statsadvokaten i Møre og Romsdal har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt i en pressemelding fredag.

Det var i desember 2021 at en ung mann ble funnet død utendørs i Ulsteinvik i Ulstein kommune. Politiet har etterforsket saken i litt over et år, et arbeid som nå har ført til en tiltale.