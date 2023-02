Tyskland: Ingen beviser for at Russland sprengte Nord-Stream

En ballong flyer over Columbia i delstaten Montana i USA fredag. Foto: Anna Griffin / Missourian via AP / NTB

En ny spionballong er observert over Latin-Amerika, melder USAs forsvarsdepartement. De mener også denne er kinesisk, i likhet med den som flyr over USA.

– Vi har fått meldinger om en ballong som flyr over Latin-Amerika. Vi vurderer at det er nok en kinesisk overvåkingsballong, sier pressesekretær Patrick Ryder i en uttalelse.

Det er ikke klart hvor over Latin-Amerika ballongen befinner seg. En amerikansk tjenesteperson sier imidlertid til CNN at den ikke ser ut til å være på vei mot USA for øyeblikket.

Sent torsdag meldte amerikanske myndigheter om det de antar en kinesisk spionballong som flyr over USA. Ballongen har også blitt observert over Canada. Denne ballongen ser ut til å være på vei østover over det sentrale USA.

Kina har igjen sagt at ballongens tilstedeværelse over USA er et «uhell». I en uttalelse fra landets utenriksdepartement lørdag, skylder de på force majeure.