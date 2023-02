Storbrannen på Akershus festning: Manglet sprinkleranlegg

Søndag formiddag er politiet i gang med avhør av de to mindreårige guttene som er siktet etter en voldsepisode i Kristiansand natt til lørdag.

– Vi vil be om at de fengsles i to uker, med full isolasjon, sier politiadvokat Svein Håland til Fædrelandsvennen.

Videre bekrefter Håland at politiet nå er i gang med avhør av én av de to guttene som er siktet for grov kroppskrenkelse. Den andre siktede ønsker fremdeles ikke å la seg avhøre.

Dersom de siktede blir løslatt, mener politiet ifølge Fædrelandsvennen at det er fare for bevisforspillelse. De ber om at fengslingsmøtene foregår bak lukkede dører.

Det er fremdeles ukjent helsetilstand på den fornærmede i saken. De to mindreårige guttene ble pågrepet og siktet natt til lørdag etter hendelsen som fant sted på Nodeland i Kristiansand kommune.

Politiet har ennå ikke beskrevet noe hendelsesforløp og motiv for angrepet.