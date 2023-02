Melding om brann ved Bislett

Mandag annonserte regjeringen at de starter arbeidet med en ny naturplan. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier alle land må bidra for at vi skal kunne nå målene i FNs naturavtale. Her er han fotografert under Arendalsuka i 2022. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Før jul samlet verdens land seg om et nytt globalt rammeverk for natur. Mandag annonserte regjeringen at de starter arbeidet med en ny naturplan.

– Den nye naturavtalen skal følges opp nasjonalt og er et viktig verktøy for å stanse tapet av natur globalt. Alle land må bidra for at vi skal kunne nå de målene vi har satt oss, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) i en pressemelding.

Bakgrunnen for den nye nasjonale handlingsplanen er FNs naturavtale som ble skrevet under før jul. Avtalen går ut på at man skal stoppe og reversere naturtapet innen 2030. Hvert enkelt land skal komme tilbake med en plan for hvordan de vil følge opp avtalen.

– Tap av natur er en like stor utfordring som klimaendringene, og de to henger tett sammen. Den nye naturavtalen viser vei og gir oss konkrete mål som kan bidra til at vi klarer å løse naturkrisen og klimaendringene sammen, sier Eide.