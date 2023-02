Varsel om vindkast opp i orkan styrke på Vestlandet fra onsdag

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus er bekymret over at det er jordskjelvrammede områder hvor man ennå ikke har fått informasjon fra. Arkivfoto: Martial Trezzini / Keystone / AP / NTB

Lederen for Verdens helseorganisasjon (WHO) er særlig bekymret for områder i Tyrkia og Syria der det ikke har kommet ut informasjon etter mandagens jordskjelv.

– Vi er i særdeleshet bekymret over områder hvor vi ikke har hørt noe fra, sa Tedros Adhanom Ghebreyesus på et ledermøte i WHO tirsdag formiddag.

– Kartlegging av ødeleggelser er en måte å skaffe oss forståelse av hvor vi må rette oppmerksomheten vår, sa han.