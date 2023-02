UD: Mindre gruppe norske borgere ennå ikke gjort rede for etter jordskjelvet

Havarikommisjonen har funnet tre sikkerhetskritiske forhold på fiskebåten Hunter etter at en mann falt i Barentshavet i januar. Båten er nå tilbakeholdt.

Statens havarikommisjon har besluttet å undersøke sjøulykken 30. januar med fiskefartøyet Hunter, hvor en utenlandsk statsborger falt over bord i Barentshavet. Mannen er antatt død.

Havarikommisjonen har gjort undersøkelser om bord på båten og gjort intervjuer med mannskapet. De har så langt avdekket tre forhold som er av en slik art at de har varslet Sjøfartsdirektoratet, som kan iverksette nødvendige tiltak i påvente av den endelige undersøkelsen.

De ber direktoratet påse at rederiet sørger for nødvendige engelskkunnskaper i besetningen, sikre at transport av agn om bord og arbeidsprosessen på akterdekk under setting av line ikke skaper fare for at folk faller over bord.

Fiskeribladet skriver at båten nå er tilbakeholdt i Tromsø havn. Det opplyser Sjøfartsdirektoratet.