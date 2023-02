Tre tonn kokain funnet drivende i Stillehavet

Kraftig vind har ført til at Veivesenet har satt ut trafikkvakter ved Rafsundbrua og Tjeldsundbrua i Lofoten.

– Dette er noe vi gjør for sikkerhets skyld når det er behov for det. Foreløpig er det ganske rolig, men vi ser at vinden begynner å øke, spesielt i Lofoten, sa trafikkoperatør Siv Kristin Larsen ved Vegtrafikksentralen Nord til NTB før klokken 04 natt til onsdag.

Uværet herjer allerede i store deler av landsdelen med både kuling og nedbør. Det er oransje farevarsel for Lofoten, Vesterålen og ytre Troms.

Tidlig onsdag morgen varsler Vegtrafikksentralen Nord at trafikken er tidvis stengt over Gimsøystraumen bro og Kåkern bro på E10.

Det var planlagt er kolonnekjøring på FV98 over Ifjordfjellet, men før klokken 06 varslet brøytesjåføren at vinden er for sterk. Veien er derfor stengt inntil videre. På FV91 er fergetrafikken mellom Svensby og Breivikeidet innstilt. Det samme for fergesambandet Nordnesøy - Kilboghavn på FV 7394.