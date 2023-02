Oslo-politiet: Ran med «skarp gjenstand» på Sollie plass

Den såkalte spionballongen fra Kina var en del av et omfattende spionprogram i regi av kinesiske myndigheter, opplyser amerikansk etterretning til The Washington Post. Foto: Chad Fish / AP / NTB

Den såkalte spionballongen fra Kina som nylig ble skutt ned over USA, var en del av et omfattende spionprogram, opplyser kilder til avisen The Washington Post.

Kina har hevdet det dreide seg om en sivil værballong på avveie. USA hevder på sin side at det var snakk om en spionballong som samlet inn etterretningsinformasjon.

I helgen ble ballongen skutt ned over USAs østkyst, til sterke protester fra Kina, som mener det er et alvorlig brudd på internasjonal praksis.

Amerikansk etterretning knytter ballongen til et omfattende spionprogram drevet at myndighetene i Kina, skriver The Washington Post.

Spionprogrammet har i mange år samlet inn informasjon fra militære anlegg i flere land ved hjelp av slike ballonger, sier flere tjenestepersoner i amerikansk etterretning til avisen. De ønsker å være anonyme.

Slike ballonger har samlet inn informasjon på fem kontinenter, ifølge kildene.

– Kineserne har tatt en eldgammel teknologi og benyttet den sammen med moderne kommunikasjons- og observasjonsutstyr. Det er en omfattende satsing, sier en tjenesteperson.

Den kinesiske ballongen førte til at USAs utenriksminister Antony Blinken avlyste et planlagt besøk i Kina. Dette ble begrunnet med at han ikke ønsket at saken skulle ta all oppmerksomhet under besøket.