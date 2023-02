Danmarks statsminister Mette Frederiksen ber EU styrke grensene til Europa ytterligere. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau / NTB

Danmarks statsminister Mette Frederiksen tar til orde for at EU løfter migrantspørsmålet høyere på dagsordenen. Hun mener mer må gjøres for å styrke grensene til Europa.

– Jeg er veldig bekymret for tilstrømmingen til Europa. For enkelte land kommer det like mange mennesker nå som under flyktningkrisen i 2015, sier Frederiksen.

I et felles brev skriver åtte EU-land at de mener dagens asylsystem har brutt sammen. Østerrike, Hellas, Estland, Latvia, Litauen, Malta og Slovakia og Danmark er avsendere.

Danmark har i likhet med Storbritannia sett på planer om å opprette mottakssentre for asylsøkere i Rwanda, noe flere har kritisert for å være inhumant og et brudd på menneskerettighetene. Planene er foreløpig lagt på is.