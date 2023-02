Stor vannlekkasje på Carl Berner i Oslo

Burt Bacharach ble 94 år gammel. Arkivfoto: Luca Bruno / AP / NTB

Burt Bacharach (94), som blant annet komponerte «Walk On By» og «Do You Know The Way to San José» og vant tre Oscar-priser for musikken sin, er død.

Bacharach døde i hjemmet sitt i Los Angeles onsdag av naturlige årsaker, opplyser pressekontakt Tina Brausam torsdag.

I løpet av en karriere som varte fra 1950-tallet til godt ut i det 21. århundre, skrev han blant annet «Alfie», «I Say a Little Prayer», «I’ll Never Fall in Love Again» og «This Guy’s in Love with You.» Han skrev også filmmusikken til filmen «Arthur» fra 1981.

Hans «Raindrops keep falling on my head» ble skrevet til filmen «Butch Cassidy and The Sundance Kid» i 1969. Den toppet hitlistene i både USA, Canada og Norge. Bacharach vant to Oscar for sine bidrag til filmen. Både for hitlåten og utgivelsen med den samlede filmmusikken.

Komponistens favoritt når hans verk skulle tolkes, var Dionne Warwick, men Bacharach har også skrevet for Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones og mange andre. Elvis Presley, Beatles og Frank Sinatra er bare noen få av de mange som har laget sine egne versjoner av Bachrachs musikk.