Fiskeskøyte har gått ned i Indre Oslofjord

Toronto-ordføreren John Tory går av. Foto: Arlyn McAdorey, The Canadian Press / AP/NTB

Ordføreren i Canadas største by Toronto, John Tory (68), trekker seg etter at det ble kjent at han har hatt et forhold til en langt yngre medarbeider.

Tory har innrømmet å ha hatt et forhold til en medarbeider, som ikke lenger jobber i rådhuset.

Han sier at forholdet startet under koronapandemien og at det ble avsluttet med gjensidig samtykke tidligere i år.

Ifølge avisen Toronto Star er det snakk om en kvinne på 31 år, som jobbet som ordførerens rådgiver.

– Jeg er dypt lei meg. Jeg beklager uforbeholdent til folket i Toronto og til alle de som er såret av mine handlinger, sier Tory. Videre ber han om unnskyldning til konen og familien.

Tory ble valgt til Torontos ordfører i 2014, blant annet med et løfte om gjenopprette respekten til embetet etter forgjengeren, Rob Ford. Fords fire år lange periode var preget av drikking og bruk av kokain.

Varaordfører Jennifer McKelvey tar over etter Tory.