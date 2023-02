Tina Jørgensen-saken henlagt

I 2022 ble 557 personer anmeldt for bedrageri av til sammen 97 millioner kroner. Det er en økning på 14 millioner kroner sammenlignet med 2021.

Ni av ti ble anmeldt for å ha unnlatt å informere Nav om at de har arbeid og inntekt, og hadde derfor ikke rett på stønad eller har fått for mye utbetalt i stønad.

– Dette utgjør til sammen 88 millioner kroner, skriver Nav i en pressemelding om statistikken.