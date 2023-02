Mann omkommet etter kollisjon mellom to skikjørere

Antall anmeldelser i Oslo er tilbake på samme nivå som før pandemien, viser nye tall fra Politiet Foto: Skjermdump

I 2022 ble det totalt registrert 72 774 anmeldelser i Oslo politidistrikt. Dette var en økning på ti prosent fra 2021.

Økningen var preget av at typisk storbykriminalitet i sentrumsområdene tiltok etter nedgang under koronapandemien.

– Vi så at anmeldelsene tok seg opp igjen, spesielt i Oslos sentrumsområder, etter at koronarestriksjonene ble opphevet, sier konstituert politimester Cecilie Lilaas-Skari.

Særlig har det vært en økning i tyveri fra person. Her økte antall anmeldte tyverier med 75 prosent fra året før.

Dette er også høyere enn i de siste tre årene før pandemien. Anmeldte boliginnbrudd og ran har imidlertid holdt seg på et lavt nivå både gjennom pandemiårene og i 2022.

Mens det i 2021 var en økning i antall anmeldte seksuallovbrudd, er det registrert en nedgang i anmeldelser for denne typen lovbrudd i 2022. Antall anmeldelser ligger også noe under gjennomsnittet for de tre prepandemiårene, viser tallene.