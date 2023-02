BT: Oransje og gult farevarsel om vindkast

Da en kinesisk overvåkningsballong seilte innover USA, var en tidlig forklaring fra Kina at ballongen hadde kommet på avveie grunnet «uventet» vær.

Denne forklaringen er ikke helt usannsynlig, ifølge anonyme etterretningskilder som Washington Post har snakket med.

Ballongen fløy over Canada da den møtte sterke vinder som dyttet den sørover og innover amerikansk fastland, ifølge kildene.

Samtidig betyr det minst like mye hva ballongen gjorde da den først havnet over USA, som hvordan den endte opp der, påpeker avisen, og skriver at «selv om ballongen ved en feiltakelse blåste over USAs fastland, ser det ut til at Beijing valgte å benytte muligheten til å innhente etterretning.»