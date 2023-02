Vil gi mer støtte til strømsparing - tiltak fortsatt i det blå

Regjeringen vil forsterke satsingen på energieffektivisering. Enova har fått beskjed om å prioritere tiltak som bidrar til mer effektiv energibruk i alle deler av samfunnet.

- Enova skal støtte energieffektivisering, også moden og velkjent teknologi etter nærmere definerte kriterier, skriver klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Enova gir allerede støtte til flere enøk-tiltak for både husholdninger og bedrifter.

Hva slags nye tiltak som nå skal få støtte, er ikke kjent. Enova har fått frist til 31.januar på å svare på hvordan de vil løse det nye oppdraget.

Bestillingen kommer etter at Stortinget etter et hastemøte i høst ba regjeringen om å gi økt støtte til strømsparing gjennom Enova. Opposisjonen har kritisert regjeringen for å somle i saken.

De mener dagens oppfølging fra regjeringen kom sent og var lite konkret. Få timer etter at nyheten ble kjent, kom en enstemmig energi- og miljøkomite med et nytt vedtak. Også regjeringspartiene Ap og Sp stemte for.

Her ber de regjeringen sørge for at Enova har tilgjengelig støtteordninger for energieffektivisering med moden teknologi senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2023. Som “moden teknologi” nevner de eksempelvis støtte til varmepumper, etterisolering, utskifting av vinduer, bergvarme og liknende.