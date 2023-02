Stortingets nettsider er nede

Demonstranter marsjerte i gatene i flere byer i Iran natt til fredag i det som er de mest omfattende demonstrasjonene mot regimet på flere uker. Folk demonstrerte for å markere at det har gått 40 dager siden to menn ble henrettet etter å ha deltatt i de omfattende demonstrasjonene som rystet landet i høst.

Videoer i sosiale medier viser at det var demonstrasjoner i hovedstaden Teheran og i byene Arak, Isfahan, Izeh og Karaj, ifølge gruppen Human Rights Activists in Iran. I de kurdiske regionene vest i Iran, viser videoer delt av Hengaw Organization for Human Rights veisperringer som var satt i brann i Sanandaj. Byen har vært åsted for gjentatte demonstrasjoner.