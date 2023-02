Kinas utenrikstopp refser USA i ballongsak

En gruppe ballong-entusiaster i Illinois tror at det var en av deres små værballonger som ble skutt ned av et amerikansk jagerfly over Alaska i forrige uke.

The Northern Illinois Bottlecap Balloon Brigade forteller at de mistet kontakten med en av deres såkalte pico-ballonger over Alaska 11. februar. Det skjedde omtrent samtidig med at et amerikansk kampfly skjøt ned et uidentifisert objekt med anslått samme størrelse i nærheten.

Ballongen var utstyrt med en liten GPS-sender. Denne gjorde det mulig å følge ferden og registrere høyde og temperatur.

Dersom det stemmer at det var denne ballongen som ble skutt ned, brukte det amerikanske forsvaret i så fall en rakett til drøyt 4,5 millioner kroner til å skyte ned en ballong som kostet drøyt 120 kroner, konstaterer Aviation Week.