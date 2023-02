Nytt jordskjelv i Tyrkia

Nederland utviser et antall russiske diplomater, opplyste utenriksminister Wopke Hoekstra til kringkasteren NOS lørdag kveld. Utenriksministeren oppga ikke nøyaktig hvor mange russiske diplomater som utvises, men sa det kan være snakk om rundt ti.

Ikke lenge etter uttalelsen varsler Russland at de vil «svare» på Nederlands avgjørelse.

Begrunnelsen for de nederlandske utvisningene er at Russland ifølge Hoekstra forsøker å utplassere etterretningsagenter i Nederland. Her hjemme har PST uttalt at Russland tar større sjanser og øker bruken av etterretning for å innhente informasjon i Norge.

Nederland har også gitt Russland ordre om å stenge sitt handelskontor i Amsterdam. I tillegg planlegger Nederland å stenge sitt generalkonsulat i St. Petersburg.