Rogaland Høyre vil åpne for kjernekraft

Russland har gått til verbalt angrep på den franske presidenten Emmanuel Macron etter at sistnevnte har kommet med uttalelser om at han ønsker at Russland skal tape krigen mot Ukraina.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters har en talsperson fra det russiske UD sagt at Moskva fortsatt husker Napoleon Bonapartes skjebne da han ville beseire Russland. Russerne har beskyldt Macron for å drive dobbelt diplomati med Kreml. Macron har også fått kritikk fra flere Nato-land for uttalelser om krigen.