Spansk minister og jernbanesjef må gå – kjøpte for store tog

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) hadde tirsdag invitert forsvarssjef Eirik Kristoffersen, forsvarsledelsen, de tillitsvalgte for ansatte og vernepliktige i Forsvaret og Militært kvinnelig nettverk til et møte for å diskutere utfordringene med seksuell trakassering i Forsvaret. Foto: Hanna Johre / NTB

Tillitsvalgt Sofie Malekas mener det er en ukultur i Forsvaret, men at ledelsen viser vilje til å gjøre en endring – selv om det er en lang vei å gå.

– Holdningene viser en form for ukultur. Samtidig er vi enige med forsvarssjefen i at det ikke gjenspeiler hele Forsvaret, men at det at slike hendelser skjer, viser en form for ukultur, sier Malekas til VG etter et møte med forsvarsledelsen og forsvarsministeren tirsdag.

Hun har inntrykk av at forsvarsledelsen og hele sektoren tar situasjonen på alvor.

– Det virker som det er en vilje til å gjøre endring, men vi har en lang vei å gå. Jevnt og trutt får vi tilbakemeldinger om at både kvinner og menn trives. Men så er det enkelte tilfeller som viser at man opplever mobbing og seksuell trakassering, og det er jo for mye, sier Malekas.