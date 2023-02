Avis: Biden kan velge ikke å ta gjenvalg

USAs president Joe Biden. Tar han gjenvalg eller ikke? Det vil tiden vise. Foto: Evelyn Hockstein, Reuters / NTB

Joe Bidens periode som president i USA er over om under to år, og neste høst er det valg.

Nå skriver avisen Politico at Biden kan velge ikke å ta gjenvalg. De har snakket med en rekke kilder nær presidenten.

Det trekkes blant annet frem at Bidens beslutning haler ut i tid.

Politico beskriver en ubesluttsomhet som skal ha skapt utfordringer for Det demokratiske partiet.

De fleste nær Biden skal imidlertid fortsatt tro at han til slutt vil lansere kandidaturet sitt.

– Presidenten har offentlig sagt at han har planer om å stille. Han har ikke tatt en endelig avgjørelse, sier talsmann for Det hvite hus Andrew Bates til Politico.

Den mest ambisiøse planen for Biden og hans støttespillere skal ha vært at han lanserer kandidaturet i februar. Nå skal håpet være april.

I november i fjor ble det kjent at Donald Trump stiller som presidentkandidat i 2024.