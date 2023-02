Snøværet blir kortvarig i sør – snart blir det vårlig igjen

Harvey Weinstein ble torsdag dømt til 16 års fengsel for voldtekt og overgrep. Dommen kommer i tillegg til en tidligere dom på 23 års fengsel. Foto: Etienne Laurent / AP / NTB

Den tidligere filmmogulen Harvey Weinstein er dømt til 16 års fengsel for voldtekt og overgrep i en sak i Los Angeles.

Den 70 år gamle Oscar-vinneren soner allerede en dom på 23 års fengsel for sedelighetsforbrytelser, en dom som ble avsagt i New York i 2020. Weinstein har dommen fra New York, som skal sones ferdig før han begynner å sone den nye dommen.

Forholdene han fikk straffeutmålingen for torsdag, gjelder overgrep mot en italiensk skuespiller i 2013. En begjæring fra Weinsteins forsvarere om ny rettssak ble avvist av dommer Lisa B. Lench.

– Alt endret seg

Kvinnen som filmmogulen er dømt for å ha voldtatt, sa i retten at hun var lykkelig og selvsikker fram til kvelden da Weinstein forgrep seg på henne.

– Alt endret seg etter at den tiltalte brutalt overfalt meg. Det er ikke noen fengselsdom som er så lang at den kan gjøre det godt igjen, sa hun.

Weinstein framholdt på sin side at han var uskyldig. Filmprodusenten som blant annet har «Pulp Fiction» og «Shakespeare in Love» og en rekke uavhengige filmer på merittlisten, står fast ved at alt som har skjedd, har skjedd med samtykke.

Tatt igjen av #metoo

Som en av grunnleggerne av produksjons- og distribusjonsselskapet Miramax var Weinstein en av de mektigste i Hollywood. Det tok slutt da metoo-bevegelsen, som jobbet for å bryte taushetskulturen rundt overgrep og maktmisbruk, fikk fotfeste. Anklagene mot Weinstein ble sentralt i bevegelsen, som for alvor tok av i sosiale medier i 2017.

Dommen mot Weinstein er betydelig mildere enn de 24 årene påtalemyndigheten ba om. Den er også lavere enn normalstraffen på 18 år, som loven i California legger opp til med mindre det er skjerpende omstendigheter.

Forsvarerne gikk imot påstanden om streng straff, og at den nye dommen skal sones etter den gamle. De viste blant annet til Weinsteins «høye alder og sviktende helse».

Juryen frikjente Weinstein for tiltalepunkter knyttet til et annet påstått offer. For ytterligere to klarte de ikke å komme fram til en enstemmig kjennelse.