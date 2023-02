Bombetrussel mot Norwegian–fly i Tromsø - flyet evakuert

Kinas utenriksminister Qin Gang snakket fredag med sin belarusiske motpart Sergej Aleinik. Qin lovet fortsatt kinesisk støtte til landet. Foto: Adek Berry / AP / NTB

Kina skal fortsette å støtte Belarus' innsats mot eksterne krefter som blander seg i landets indre anliggender, fortalte Kinas utenriksminister Qin Gang i en telefonsamtale med sin belarusiske motpart Sergej Aleinik, ifølge en uttalelse fra utenriksdepartementet i Kina.

Belarus, som deler grense med Ukraina og Russland, lot for ett år siden Russland bruke landet som springbrett for invasjonen av Ukraina. President Aleksandr Lukasjenko sa tidligere denne måneden at Belarus står klar til å gjøre det igjen.

Ukraina har i flere måneder vært bekymret for at Belarus kan slutte seg til krigen på russisk side. Ukraina har sendt soldater for å beskytte Ukrainas nordlige del, samtidig som Ukraina kjemper mot russiske styrker i øst og sør.