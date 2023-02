Nyhetsbyrå: 27 migranter funnet døde på strand i Italia

En representant for partiet til utfordreren Peter Obi reagerer på stemmetellingen. Foto: ESA ALEXANDER

Flere medier melder om store forsinkelser og vold under det som er Afrikas største valg i det folkerike landet Nigeria: Over 87 millioner mennesker har rett til å stemme ved valget, som mange mener vil det bli mest avgjørende valget siden militærdiktaturet endte i 1999.

BBC melder at flere valglokaler aldri ble åpnet, og at det har vært flere tilfeller med væpnede forsøk på å stoppe valget. I Lagos var det meldinger om at valgurner hadde blitt stjålet. Både CNN og BBC melder også at det har vært voldelige hendelser hvor personer har angrepet og stjålet maskiner som har blitt brukt til å telle stemmene.

Etter at Nigeria fikk sivilt styre i 1999, har nigeriansk politikk vært dominert av to partier: APC og PDP. Men denne gangen har de to partiene blitt utfordret av en tredjepart: Peter Obi, som leder Nigerias arbeiderparti og som regnes som ungdommenes kandidat.

Bloomberg skriver at vinneren kan bli erklært allerede på mandag.