Samisk aksjon fortsetter – vil sperre departementetsbygg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Hanna Johre, NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier trehusbrannen i Kragerø sentrum har gjort sterkt inntrykk. Han takker for innsatsen med å slukke brannen.

– Vi la oss lørdag kveld til bildene av en voldsom brann i trehusbebyggelsen i Kragerø. Mange ble evakuert og fikk hjelp av kommunen. Nå søndag morgen hører vi at brannvesenet har fått kontroll over brannen, og at det ikke er fare for at den vil utvikle seg videre, sier statsministeren i en kommentar til NTB.

– Bildene fra den vakre trehusbebyggelsen, som representerer en del av vår felles historie, gjør sterkt inntrykk. Brannvesenet har gjort en kjempejobb, og jeg vil berømme dem, kommunen, naboer og frivillige for innsatsen, legger han til.

To bygg ble totalskadet i brannen. Et annet bygg måtte rives under slukkingen.