Flere forsinkelser og innstillinger for Oslo-togene

Skuespillerne i filmen «Everything Everywhere All at Once» på scenen etter å ha vunnet prisen for enestående prestasjon utført av et skuespillerensemble under nattens SAG-utdeling. Foto: Chris Pizzello / AP / NTB

Storfilmen «Everything Everywhere All at Once» vant den gjeveste prisen under nattens utdeling av Screen Actor Guild (SAG) Awards i Los Angeles.

Det gjør filmen til en storfavoritt foran Oscar-utdelingen i mars.

«Everything Everywhere All at Once» handler om en kinesisk-amerikansk vaskerieier som sliter med skattemeldingen og blir kastet ut i et flerdimensjonalt eventyr.

Filmens hovedrolleinnehaver Michelle Yeoh vant også prisen for beste kvinnelige skuespiller, mens Ke Huy Wuan og Jamie Lee Curtis vant priser for sine biroller.

– Denne er ikke bare til meg. Denne er til enhver liten jente som ser ut som meg, sa en tårevåt Yeoh da hun tok imot prisen sin.