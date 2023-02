James Bond-bøkene renses for krenkende språk

MDGs nye leder Arild Hermstad under en markering av ettårsdagen for Fosen-dommen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– At det har gått over 500 dager uten at noe er skjedd i Fosen-saken, viser at regjeringen ikke tar dette på alvor, mener MDG-leder Arild Hermstad.

Hermstad stilte utenfor Olje- og energidepartementet mandag morgen der demonstranter blokkerte inngangene i protest over at regjeringen ikke har gjort noe etter at Høyesterett i oktober 2021 slo fast at vindparken på Fosen i Trøndelag er oppført i strid med urfolksrettighetene.