Politiet har skutt en person utenfor politistasjon i Norrköping

President for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, sammen med Storbritannias statsminister Rishi Sunak under FNs klimatoppmøte i Egypt i november. De to møtes til nye samtaler om Nord-Irland-protokollen mandag ettermiddag. Foto: Steve Reigate / AP / NTB

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er i London for det som omtales som avsluttende samtaler for den omstridte Nord-Irland-protokollen.

– Jeg er glad for å være i Storbritannia i dag for å møte statsminister Rishi Sunak, skriver EU-sjefen på Twitter mandag ettermiddag.

Sunak og von der Leyen møtes til det som omtales som «avsluttende samtaler» rundt den omstridte Nord-Irland-protokollen, som har vært et stridstema etter at Storbritannia stemte for å forlate EU i 2016.

En talsmann for Sunak omtaler møtet som «avsluttende samtaler» og sier det er gjort betydelig fremgang i forhandlingene den siste tiden.

Von der Leyen skal også i audiens hos kong Charles i Buckingham Palace i løpet av ettermiddagen.

Den omstridte protokollen innebærer blant annet at varer som sendes fra de andre landene i Storbritannia til Nord-Irland, må kontrolleres for å hindre at de tar bakveien over irskegrensen og inn i EUs indre marked. Dermed er det i praksis en grensekontroll på varer som flyttes mellom to britiske områder.

De færreste er for en slik hard grense mellom Irland og Nord-Irland, mye på grunn av den blodige historien på den irske øya.

Et av punktene i langfredag-avtalen fra 1998 er at det ikke skal være en slik grense der.