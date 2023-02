Nordlys over Østlandet i kveld

Serbias president Aleksandar Vucic (t.v.) og Kosovos statsminister Albin Kurti (t.h.), I midten t.v. EUs utenrikssjef Josep Borrell. Foto: Virginia Mayo / AP / NTB

EUs utenrikssjef Josep Borrell melder om fremgang i samtalene mellom Kosovo og Serbia, men vedgår at det fortsatt er en jobb å gjøre før de blir enige.

Mandag var Kosovos statsminister Albin Kurti og Serbias president Aleksandar Vucic invitert til samtaler i Brussel.

Etter møtet sa Borrell at EU kommer til å offentliggjøre unionens plan for hvordan forholdet mellom de to landene kan normaliseres. Men han innrømmet at det gjenstår mye arbeid før det kan oppnås enighet om hvordan planen skal iverksettes. Dermed er det duket for et nytt møte mellom Kurti og Vucic i midten av mars.

Kosovo var det siste landet som løsrev seg da Jugoslavia gikk i oppløsning etter murens fall. Fram til uavhengighetserklæringen 17. februar 2008 var Kosovo en provins i Serbia. Landet har fortsatt en stor serbisk minoritet som ikke anerkjenner regjeringen i Pristina, slik heller ikke Serbia har gjort.