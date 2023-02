Jusprofessor mener regjeringen trenerer Fosen-saken

Jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg mener Olje- og energidepartementet trenerer pliktene departementet er pålagt etter Høyesteretts dom i Fosen-saken.

Til Nationen sier Høgberg at det ikke er overraskende at det brukes sivil ulydighet fra demonstranter på et tidspunkt hvor man opplever at Olje- og energidepartementet (OED) selv driver en form for sivil ulydighet, ved å trenere de pliktene departementet er pålagt etter Høyesteretts dom.

Statssekretær Elisabeth Sæther (Ap) i Olje- og energidepartementet er ikke enig i at regjeringen har trenert saken og sier at det er avgjørende å på plass en løsning hvor man er i tråd med folkerettslige forpliktelser.