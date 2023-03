Aksjonistene holder pressekonferanse nå

Den fraseparerte kona til høyesterettsdommer Jens E. Skoghøy kaller onsdag klokken 14 inn til pressekonferanse om et mulig erstatningssøksmål.

Det melder Nataliia Skoghøys advokat Linnéa Tereza Karlberg i en pressemelding onsdag formiddag.

– Det opplyses med dette at høyesterettsdommer Jens Edvin Skoghøy i dag mottar et lengre prosessvarsel med 14 dagers frist for å kommentere om han aksepterer erstatningsansvar for det han har gjort mot sin fraseparerte kone ved å beskylde henne for drapsforsøk, heter det.

Det står videre at det avholdes pressekonferanse hos advokatfirmaets lokaler i St. Olavs gate i Oslo. Skoghøys tidligere kone vil personlig være til stede sammen med advokat Karlberg for å besvare spørsmål.