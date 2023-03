Fosen-aktivister blokkerer nytt departement

Tre personer, blant dem en kvinne i 60-årene fra Bergen, er i Hordaland tingrett dømt for å ha ervervet, oppbevart og solgt 8 kilo kokain og 3 kilo amfetamin.

Saken har sin opprinnelse fra sommeren 2019, da to litauiske menn i henholdsvis 20- og 30-årene dukket opp på døren til kvinnen i 60-årene. Ifølge dommen ville de egentlig ha kontakt med sønnen hennes for å få ham til å selge kokain for dem, skriver Bergensavisen (BA).

60-åringen forklarte i retten at hun selv tok på seg rollen for å beskytte sønnen. Bergenskvinnen og en av de to mennene erkjente delvis straffskyld, mens den siste mannen nekter for å ha vært med på noe kriminelt.

Kvinnen ble i tingretten dømt til seks år og ti måneders fengsel for grov narkotikakriminalitet. Mannen i 20-årene ble dømt til sju år og fire måneders fengsel, mens mannen i 30-årene dømmes til ni og et halvt års fengsel.

– Vi registrerer at retten har lagt seg på et straffenivå langt unna påstanden til påtalemyndigheten. Det er vi svært fornøyd med, sier kvinnens forsvarer, advokat Maria Hessen Jacobsen, til BA.

Påtalemyndigheten ville nemlig ha henne fengslet i ni år og seks måneder, mens retten konkluderte med at det var for strengt.

I tillegg til fengselsstraff vil retten inndra 600.000 kroner fra kvinnen. Mannen i 30-årene er samtidig dømt til en inndragning på fire millioner kroner, mens for den siste tiltalte er det snakk om et beløp på 260.000 kroner. Til sammen vil retten altså inndra 4,86 millioner.

Dommen er ikke rettskraftig pr. nå.