Politiet: Demonstrantene vil pågripes og sendes til sentralarresten

Statens vegvesen avdekket i fjor 18 forsøk på å jukse på teoriprøven. Konsekvensen er opptil ett års karantene.

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Derfor jobber vi aktivt for å avsløre juks, for å sikre at sjåførene har den teoretiske kunnskapen som trengs for å ferdes trygt i trafikken, sier Lill Tove Amundsen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

– I ti av sakene mistenkte vi at juksingen var organisert med profesjonelle bakmenn. De fikk 11 måneder karantene, sier Amundsen.

Ytterligere åtte personer fikk mellom 5 og 11 måneder karantene.

Det er alvorlighetsgraden som avgjør hvor lang karantene kandidaten får. De som forsøkte å jukse, hadde blant annet jukselapper, mobiltelefoner eller lot andre ta prøven for seg.