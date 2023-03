Flertall i Oslo bystyre for over 100 meter høy bygning

Høyhuset blir bare én meter lavere enn Oslo Plaza (til høyre). Foto: LPO Arkitekter

Oslobyrådet anbefaler at eierne av Oslo Spektrum får bygge et kongressenter med et høyhus på 108 meter. Et flertall i Oslo bystyre støtter byggingen av tårnet.

Høyhuset blir bare én meter lavere enn Oslo Plaza, som ligger rett ved siden av Oslo Spektrum. Det er det første på over 100 meter som blir godkjent etter Plaza og Posthuset, skriver NRK.

Oslobyrådet mener at området rundt Oslo S, der også det nye kongressenteret er tenkt, er godt egnet for høye hus.

– Planområdet ligger svært gunstig til for etablering av et stort kongressenter, samt flere arbeidsplasser, midt i Oslo sentrum, skriver de i sin anbefaling til bystyret.

Nå har tårnet fått flertall i bystyret. Leder for byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen (H), bekrefter til NRK at hans parti støtter byrådets anbefaling.

– Vi syns at Oslo Spektrum-prosjektet er et veldig bra prosjekt, og det vil vi støtte og stemme for, sier Stove Lorentzen.