Sametingspresidenten: Må komme med en uforbeholden beklagelse

Mens aksjonene mot vinkraftprosjektene på Fosen pågår for fullt i regjeringskvartalet, skal sametingspresident Silje Karine Muotka møte olje- og energiminister Terje Aasland.

Møtet har vært planlagt lenge, og er et forsøk på å finne komme nærmere en løsning på hvordan staten skal følge opp høyesterettsdommen fra i 2021. Den slo fast at to vindkraftverk på Fosen bryter mot samenes rettigheter til å utøve sin kultur - altså reindrift.

- I dag er jeg opptatt av at vi å komme til et punkt der vi må kunne beskrive for samfunnet hvordan vi skal komme videre. Et minimumskrav er at de må erkjenne at en feil er skjedd og beklage det, sier hun.

Hun gjentok at hun mener reindrifssamene ikke har fått noen skikkelig beklagelse fra staten.

- De beklager at reindriftssamene opplever en situasjon slik og sånn. Men jeg er på jakt etter en uforbeholden beklagelse, at man erkjenner at store feil har skjedd som har bragt oss i en katastrofal situasjon, sier hun.

- Vi vil også komme frem til en felles forståelse for at dette dreier seg om et menneskerettsbrudd, og at det er pågående, sier hun.

Staten har en annen tolkning av høyesterettsdommen enn flere andre tunge, juridiske aktører. De mener dommen ikke slår fast at de to vindkraftparkene utgjør et pågående menneskerettsbrudd, men at de på sikt kan føre til det.