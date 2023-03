Etter 600 testturer starter Follobanen opp igjen

Verdens helseorganisasjon (WHO) har ikke gitt opp planene om å identifisere kilden til covid-19 pandemien.

Det uttaler WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge nyhetsbyrådet Reuters.

Dette skjer to dager etter at FBI-direktør Christopher Wray uttalte at FBI mener pandemien mest sannsynlig er et resultat av uhell på et laboratorium i Wuhan i Kina.

WHO oppfordrer samtidig Kina til å vise åpenhet og bidra i granskningen av saken.