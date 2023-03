Lesjon fjernet fra Bidens bryst var basalcellekreft

Næringsminister Jan Christian Vestre er i gang med å se på saken fra Chile. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

23. februar ble aksjonister fra mapuchefolket skutt på et av Statkrafts vannkraftanlegg i Chile. Nå ser næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) på saken.

– Vi har fått en orientering og er i dialog med selskapet, skriver Vestre i en epost til Bergens Tidende.

Han skriver videre at staten forventer at Statkraft er ledende i arbeidet med ansvarlig virksomhet, og at Norge har vært sentrale i styrkingen av urfolks rettigheter internasjonalt.

Torsdag 23. februar brøt aksjonister fra mapuchefolket seg inn på anleggsområdet for Los Lagos-kraftverket ved Pilmaiquen-elva i Chile. Politiet åpnet ild og fem personer skal ha blitt skadd. Elva er mapuchefolkets hellige elv i Chile.

Radikale grupper fra mapuchefolket har kjempet for å få tilbake landområder i Chile i flere uker, og i det sørlige Chile ble det erklært unntakstilstand en periode i fjor høst etter uro og voldelige opptøyer.

Vestre har også fått spørsmål om saken i Stortinget fra Rødts Sofie Marhaug. Hun lurer på hvordan næringsministeren vil sørge for at urfolks interesser overholdes ved utbygging i deres områder i Chile.