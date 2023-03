Tysk stridsvognprodusent vil bygge fabrikk i Ukraina

Greske myndigheter har publisert et lydopptak som viser hvordan togulykken, som tok livet av 57 mennesker, kunne skje.

I lydklippet kan man høre stasjonsmesteren i Larissa, et stopp nært ulykkesstedet, be togføreren om å kjøre på rødt lys på vei ut av stasjonen.

I et senere lydklipp hører vi den samme stasjonsmesteren be en ansatt holde et av togene på samme spor.

Stasjonsmesteren er blitt siktet for å ha sørget for ulykken gjennom grov forsømmelse. Han har innrømmet at han gjorde feil.