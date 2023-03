Oslo Høyres sjefssekretær trekker seg

Unio vil utfordre frontfagsmodellen. Her er Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Heiko Junge / NTB

Unio mener frontfagsmodellen bidrar til å holde lønnen til dem med høyere utdanning i offentlig sektor nede. Nå vil de utfordre modellen i årets lønnsoppgjør.

– Frontfagsmodellen fungerer dårlig for mange i offentlig sektor, og inntektsforskjellen mellom gruppene med høyere utdanning i offentlig sektor og privat sektor er betydelig. Frontfagsmodellen bidrar til å holde lønnen til grupper med høyere utdanning i offentlig sektor nede, skriver Unio i et utkast til tariffpolitisk uttalelse for årets lønnsoppgjør.

Der vil de også gå inn for at reallønnsnedgangen ikke kan fortsette.

– Kravet må i 2023 være reallønnsvekst, skriver de.

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstagere med høyere utdanning, og har om lag 400.000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund. De organiserer blant annet sykepleiere, lærere, forskere og ansatte i politiet.

Utkastet til tariffpolitisk uttalelse ble presentert på Unios inntektspolitiske konferanse onsdag, og skal behandles på styremøtet 14. mars.

Frontfagsmodellen innebærer at norske eksportbedrifter som konkurrerer internasjonalt skal forhandle om lønn først. Resultatet fungerer som en norm for de øvrige tariffområdene.

Nå vil Unio gå inn for at frontfaget ikke skal legge en begrensning på hvor mye de skal kunne kreve under årets lønnsoppgjør.

– Rammeanslaget fra frontfaget må ikke brukes som et tak for lønnsdannelsen i offentlig sektor i 2023. Etterslep må vurderes i de enkelte tariffområder, skriver de i utkastet.