Jernbanetilsynet kritiserer Bane Nor etter togstans i Romeriksporten

Statens jernbanetilsyn opplyser at det er funnet vesentlige mangler hos Bane Nor under et tilsyn av togstansen i Romeriksporten i desember.

Toget stoppet opp i Romeriksporten 12. desember og ble stående der i over fire timer.

Under tilsynet har Jernbanetilsynet avdekket vesentlige mangler med risikoanalyser og beredskap hos Bane Nor.

Direktør for Statens jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, mener at Bane Nor ikke håndterte hendelsen til passasjerenes beste. Han mener fire timer er uakseptabelt lang tid å stå stille med et passasjertog, og at dette viser en svikt i Bane Nors beredskapsanalyser.

– Vi mener også at Bane Nor ikke har fulgt opp egne risikovurderinger der de har pekt på denne type hendelser. De har ikke vurdert behov for tiltak selv om de har avdekket en risiko for at en slik stans kunne skje.