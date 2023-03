Trump-advokat vedgår ti valgløgner

EU-kommisjonen myker opp reglene for statsstøtte til selskaper som driver med fornybar energi. Endringen er et svar på amerikanske og kinesiske subsidier og blir kunngjort dagen før EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøker USAs president Joe Biden. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

Selskaper i EU som driver med fornybar energi, kan få like mye statsstøtte som sine amerikanske konkurrenter når EU myker opp sine subsidieringsregler.

EU-kommisjonen sier onsdag at de oppmykede reglene vil gjelde ut 2025 og omfatte virksomhet som skal framskynde overgangen til fornybar energi og energilagring.

De vil også gjelde for statsstøtte til selskaper som driver med avkarbonisering av produksjonsprosesser i industrien.

Kan utligne subsidier

I «eksepsjonelle tilfeller» vil medlemsland kunne gi tilsvarende statsstøtte som andre land, for å motarbeide «risikoen for at investeringer blir flyttet ut av Europa», opplyser EU-kommisjonen.

Medlemslandene kan enten tilby like mye penger i støtte som selskapet ville fått i et annet land, eller annen støtte slik at selskapet blir motivert til å investere i Europa. Skal det tilbys støtte for å holde investeringen i Europa, må investeringen involvere prosjekter i minst tre EU-land.

Formålet med regelendringene er å hindre at europeiske selskaper lar seg lokke av subsidier og lavere energikostnader og flytter driften til USA eller Asia.

Von der Leyen besøker Biden

Særlig USAs president Joe Bidens prestisjesatsing, skatte- og klimapakken IRA, skaper bekymring.

Den lover 3.700 milliarder kroner til subsidiering av grønn industriutvikling i USA og inkluderer blant annet skattefordeler for amerikanskproduserte elbiler og batterier. Det har ført til misnøye hos europeiske produsenter. EU-lobbyister har forsøkt å overtale USA til å gjøre unntak for europeiske selskaper, men uten særlig framgang.

Biden tar imot EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i Det hvite hus fredag.

De to skal diskutere flere saker, blant dem handelsgnisninger på tvers av Atlanterhavet. Brussel ønsker en handelsavtale der EU får tilgang til noen av godene fra IRA.

Intern uenighet

Det er splid innad i EU om oppmykningen i subsidiereglene.

Enkelte medlemsland, blant dem Frankrike og Tyskland, støtter ytterligere subsidiering, men andre land med mindre økonomiske muskler argumenterer for at oppmykningen først og fremst vil komme rikere land til gode.

I tillegg kan de føre til fragmentering av EUs indre marked, hevder de.

EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager sier i en uttalelse at de nye reglene er «proporsjonale, målrettede og midlertidige».