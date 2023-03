Forsvarsministeren og forsvarssjefen er i Kyiv

En mann dømt til fire års ubetinget fengsel for heleri av og bedrageri med fluorholdig gass Foto: Tore Meek / NTB

En mann er i Oslo tingrett dømt til fire års ubetinget fengsel for grovt heleri av innsmuglet fluorholdig gass. Gassen har en verdi på over 11 millioner kroner.

Mannen har over en periode på flere år kjøpt om lag 3,7 tonn fluorholdig gass, som var smuglet inn til Norge uten nødvendig tillatelse fra Miljødirektoratet og uten å betale særavgift, skriver Økokrim i en pressemelding.

Fluorholdige gasser har store negative konsekvenser for klimaet og er derfor undergitt strenge restriksjoner.

I tillegg til krav om tillatelse, må det ved import betales en høy særavgift til myndighetene. Hvis mannen skulle ha kjøpt gassene lovlig i Norge, ville de ha kostet minst 11 millioner kroner, hvorav særavgiften alene ville utgjort nærmere åtte millioner kroner.

Domfelte betalte selv bare en brøkdel av denne summen for gassen, skriver Økokrim.

Fikk utbetalt over 5 millioner i refusjon

Etter å ha kjøpt den innsmuglede gassen, leverte mannen den til en statlig refusjonsordning for fluorholdige gasser. Dermed fikk han utbetalt refusjon han ikke skulle hatt, og han påførte Miljødirektoratet et tap på rundt 5,3 millioner kroner.

– Det er mange tilskudds- og refusjonsordninger på miljøområdet, som har som formål å bedre tilstanden for natur og klima, sier politiadvokat Ida Sletsjøe i Økokrim.

– Ordningene er i stor grad er basert på tillit. Allmennprevensjon gjør seg derfor tungt gjeldende, sier Sletsjøe.

Kynisk og veloverveid

Ifølge Økokrim framstår mannens handlinger som planmessige og godt organiserte.

I dommen, som ikke er rettskraftig, heter det at «bedrageriene overfor myndighetene pågikk over flere år, innbefattet store kvanta og beløp og var gjennomført kynisk og veloverveid».

– Smugling av fluorholdige gasser er et stort problem i Europa. Det er viktig å avdekke og straffeforfølge slik virksomhet, både for å stanse den aktuelle smuglingen og for å sende et signal om at myndighetene tar denne trusselen på alvor og bruker ressurser på å bekjempe slik kriminalitet, sier Sletsjøe.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale cirka 5,3 millioner kroner i erstatning til Miljødirektoratet og inndragning av drøyt 220.000 kroner.