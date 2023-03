Kraftig røykutvikling i bygg i Bergen

Nå ber to ordførere i Innlandet om at hele partiledelsen blir vurdert, etter dårlige meningsmålinger.

Ap sliter for tiden alvorlig på meningsmålingene.

I en ny meningsmåling gjort for Nationen og Klassekampen, får Ap rekordlave 16,5 prosent. Og nå skriver Nationen at to Ap-ordførere fra innlandet tar til orde for at partiet må vurdere å kaste hele partiledelsen – inkludert partisekretær Kjersti Stenseng, som kommer fra fylket.

En av de som tar til orde for å vurdere om ledelsen skal fortsette, er ordfører i Rendalen Linda Døsen.

– Det må utskiftninger til i ledelsen for å skape ny giv. Det er veldig viktig. Så må vi svare ut mye bedre på folks bekymringer enn det vi nå gjør. Når jeg blir forbanna, som ordfører, kan du tenke deg hva folk blir. Vi har ikke vist handlekraft, sier hun.

Også Ap-ordfører Arne Fossmo i Ringebu mener man ikke kan frede noen i ledelsen.

– Det må skje noe når vi mister velgere. Den politikken som føres, er ikke god nok til at vi får med folk. Når vi har en ledelse som ikke klarer å snu trenden, må noen andre få muligheten til å overta, sier han.