Full stans på T-banen i Oslo etter voldshendelse på Tøyen

En familie forsøker å holde varmen ved et bål i Antakya sør i Tyrkia 15. februar. Arkivfoto: Francisco Seco/AP/NTB

Jordskjelvkatastrofen som rammet Tyrkia i februar, har nå krevd 47.975 menneskeliv. Det opplyser lederen for landets krisehåndteringsbyrå.

Blant de omkomne er 6.278 utlendinger, hvorav de aller fleste er syrere, opplyste Yunus Sezer på en pressekonferanse lørdag.

Tyrkia og nabolandet Syria ble 6. februar rammet av et jordskjelv med styrke 7,8 og et nesten like kraftig etterskjelv. I det krigsherjede Syria anslår FN at minst 6.000 mennesker mistet livet.

Katastrofen har gjort millioner hjemløse i Tyrkia, der elleve provinser ble rammet. Minst 230.000 bygninger ble ødelagt eller hardt skadet, og eksperter har pekt på svak håndheving av byggeforskrifter som en viktig årsak til at skjelvet ble så dødelig.