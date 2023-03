Jensen har kommet hjem til kjæresten

Den amerikanske friidrettslegenden Dick Fosbury er død, 76 år gammel.

Det er den ikoniske høydehopperens agent Ray Schulte som opplyser om dødsfallet, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Dick Fosbury ble verdenskjent for sin «Fosbury-flop» under Mexico-OL i 1968. Han vant gullet etter å ha gått over 2,24 meter ved å passere listen med hodet og ryggen først. Det hadde ingen gjort før ham.

Fosbury revolusjonerte høydehoppingen, og i dag har alle høydehopperne verden over kopiert og videreutviklet stilen hans.

Den nå avdøde friidrettslegenden skal ha begynt å eksperimentere med teknikken han ble verdenskjent for i 16-årsalderen. Bakgrunnen for grepet var at han opplevde teknikkene verdenseliten hadde brukt frem til da var for kompliserte.

Da Fosbury introduserte sin teknikk, ble han innledningsvis møtt med latter av omgivelsene. Denne stilnet etter hvert som resultatene kom.