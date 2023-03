Bergen: Kjørte inn i gjerdet – var i ferd med å vippe over

En brann i en restaurant på Borhaug på Lista i Farsund kommune er fortsatt ikke under kontroll. Bygningen er overtent, men det er ikke lenger spredningsfare.

Politiet i Agder skriver på Twitter at de fikk melding om brannen klokken 3.20.

– Brannen er oppstått i en bygning som inneholder en restaurant og en leilighet under oppussing, opplyser operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt.

Bygget beskrives som overtent, men det skal ikke lenger være fare for spredning til et nabobygg som inneholder et bilverksted. Det jobbes med å fjerne biler fra verkstedet.

Ifølge eieren skal leiligheten være tom.

Klokken 4.22 skriver politiet at flammene har avtatt og at det er mindre røyk i området, men klokken 5.16 melder politiet at flammene har tatt seg opp igjen og at slukkingsarbeidet pågår for fullt.