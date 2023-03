Politisk streik stanser kollektivtrafikken i Oslo

Partene i streiken ved Oslo-restauranten Olivia møtes senere denne uken til nye forhandlinger hos Riksmekleren.

Streiken har pågått i en måned. Tirsdag ettermiddag møttes partene hos Riksmekleren, uten at det førte til konkrete resultater. Et nytt møte skal holdes senere denne uken, skriver FriFagbevegelse.

Bakgrunnen for streiken er at Fellesforbundet-organiserte ved restauranten krever tariffavtale. Arbeidsgiveren avviser kravet og har argumentert med at et flertall av de ansatte heller foretrekker en husavtale.

«Det store flertallet av våre medarbeidere foretrekker vår egen tariffavtale, og vil ikke ha Fellesforbundets avtale. Streiken som Fellesforbundet nå fører utenfor en av våre restauranter, er dermed ikke medarbeiderne i Olivias streik», skrev Fredrik Remmen, Sjef for Olivia i Norge, i et innlegg i Dagsavisen tidligere denne måneden.

Fellesforbundet har siden i fjor sommer prøvd å få på plass tariffavtale ved restauranten. På det tidspunktet var det over 30 organiserte på arbeidsplassen. Siden har mange av dem sluttet og gått over til jobb andre steder.