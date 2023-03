Varsler svært mye snø

EUs utenrikssjef Josep Borrell er ikke velkommen i Israel. Foto: Jean-François Badias / AP / NTB

EUs utenrikssjef Josep Borrell er ikke velkommen til å besøke Israel, uttaler israelske tjenestemenn.

Bakgrunnen er hans kritiske uttalelser knyttet til israelsk politikk på Vestbredden, uttaler de.

Det var i forrige uke at Borrell i et meningsinnlegg hos Project Syndicate kom med uttalelser som israelske tjenestemenn mener likestiller israelske ofre for palestinske angrep med militante palestinere som blir drept i israelske militæraksjoner.

Israels utenriksminister Eli Cohen fordømte uttalelsene i en samtale med Borrell tirsdag, opplyser israelsk UD.

– Det er ikke noe rom for sammenligning eller balansegang mellom ofrene for terrorisme på israelsk side og de palestinske terroristene som støttes av palestinske myndigheter, sa Cohen.

En israelsk tjenestemann sa onsdag at det ikke foreligger noen offisielle planer om at Borrell skal besøke Israel, men at den israelske regjeringen har slått fast overfor Borrell at han er uønsket på nåværende tidspunkt.

– Han er ikke ilagt innreiseforbud. Vi mener bare at dette ikke er det rette tidspunktet å komme på, sier tjenestemannen.

EU-kommisjonens talsmann Peter Stano sier at Borrell ikke er blitt hindret fra å dra til Israel, ettersom han ikke har forsøkt å dra dit.

– Vi er ikke kjent med noe forbud eller noen offisiell israelsk beslutning om å ikke tillate Borrell å besøke landet, sier Stano.

Borrells uttalelser reflekterer det offisielle synet til de 27 EU-landene, legger Stano til.