Regjeringen sier nei til strømkabel mellom Norge og Skottland, melder VG

Advokat Vibeke Hein Bæra mener det er urimelig at det er tre års foreldelsesfrist i mobbesaker. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB

En mobbeekspert mener at mobbeofre har for dårlig rettsvern i Norge. Advokat ønsker en lovendring.

I flere mobbesaker blir kravet om erstatning avvist. Årsaken er at standard foreldelsesfrist for mobbesaker er tre år, slik regelen er for alle sivilrettslige saker, skriver Dagbladet.

For mange mobbeofre tar det imidlertid tid å erkjenne at de er blitt mobbet. Advokat Vibeke Hein Bæra, som har håndtert flere saker for mobbeofre, er uenig i at foreldelsesfristen på tre år skal gjelde også i disse sakene.

– Der det kan føres bevis for at mobbing har skjedd, skolen har visst om og ikke oppfylt sin aktivitetsplikt, er det vanskelig å se noen begrunnelse for hvorfor ikke det offentlige kan stilles til ansvar, sier Hein Bæra til avisen.

I juli 2014 ble straffeloven endret, slik at drap, voldtekt og seksuelle overgrep mot barn ikke lenger kan foreldes. Men i sivile saker, som mobbesaker, gjelder altså standarden tre år.